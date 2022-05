Continúa el camino de la primera temporada de El Hotel de los Famosos, el reality transmitido por El Trece que se convirtió en furor con el correr de los días. En esta ocasión, el programa ya cuenta con los tres nominados de la semana que se enfrentarán en el laberinto.

El jueves pasado, el equipo de los huéspedes se enfrentó al desafío de la fecha: la ganadora fue Melody Luz, quien pasó una noche en la suite, mientras que Alex Caniggia no tuvo un buen desempeño y quedó nominado. “Odio perder, voy a estar todo el día con cara de culo. La verdad que no me pone nervioso nada, la voy a romper y en el laberinto voy a ser el más rápido", dijo al conocer el resultado final.

El primer nominado de la semana fue Locho Loccisano y la segunda Sabrina Carballo. Ahora los tres participantes se medirán en la prueba que define quién estará en "La H" en esta oportunidad. Recordamos que la gala de eliminación es el próximo lunes.

El Hotel de los Famosos: los participantes fuera de juego

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván y Silvina Luna.

Los nuevos días y horarios del programa