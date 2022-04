En los últimos días de El Hotel de los Famosos se vieron varias discusiones entre Chanchi Estévez y Sabrina Carballo, en una de ellas incluso propusieron no dirigirse más la palabra. Sin embargo, este miércoles la ex pareja tuvo nuevamente una fuerte pelea en vivo que terminó con el ex futbolista armando las valijas.

Todo arrancó en medio de la cena, cuando discutieron sobre temas relacionados a la competencia. Ahí fue cuando Estevéz lanzó: "¿No te cansás de hablar tantas pelot…, querida? Sos una máquina de hablar bolud…. ¡Estás todo el día hablando, sos una pesada! No se puede decir nada. ¿Quién te creés que sos? ¡Tenés un hambre!”.

Sabrina no se quedó callada: “¡Dejá de nombrarme! Yo no te nombré en ningún momento, preguntale a los chicos. ¿Quién te creés que sos? ¿El capo? Al final el Pato (Galván) tenía razón”.

Ahí fue cuando Alex Caniggia intentó poner paños fríos a la situación: "Tranquilos, no se peleen, disfruten de la cena. Me hacen acordar a mis viejos cuando se peleaban".

La discusión finalmente terminó cuando el Chanchi se levantó de la mesa, armó las valijas y se dirigió a la puerta de salida mientras su ex lloraba por todo lo sucedido. Sabrina lo siguió y le pidió que siga en el programa, aunque recién este jueves 28 de abril veremos cuál es el desenlace de esta historia.

El Hotel de los Famosos: los participantes fuera de juego

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya y Pato Galván.

Los nuevos días y horarios del programa

Lunes: gala de eliminación (22.45 hs).

Martes a viernes: La convivencia (22.45 hs).

Domingo: El debate del Hotel (22.45 hs).