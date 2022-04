El Hotel de los Famosos, uno de los programas actuales más vistos de la pantalla de El Trece, se vio envuelto en un escándalo. En LAM, el programa que conduce Ángel De Brito, informaron una denuncia de acoso sexual contra un camarógrafo, que fue despedido en las últimas horas.

El implicado es Patricio Ramírez y realizó un descargo en su cuenta de Facebook: "Según ellos, existe una denuncia de 4 a 6 personas ellas de sexo femenino o sexo no definido o definido que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba hacia ellas. Las palabras que supuestamente eran de carácter acosador".

En el mismo texto también explica que tenía una gran relación con los participantes del programa. En este sentido, contó que Alex Caniggia le prometió un viaje juntos a Marbella.

"Me enteré que había sido despedido hoy (por el jueves pasado) a la mañana. Una de las coordinadoras me informó que no iba a trabajar más en el reality", detalló Ramírez al comentar su caso en el aire de LAM. En esta sintonía, agregó: "Todos los días saludaba a las productoras en la combi, donde viajábamos. Una vez, una de ellas me dijo que no le gustaba cómo la saludaba. Me disculpé y no volví a hacerlo más".

Para finalizar, añadió: "Me cagaron la trayectoria de 42 años de experiencia en el medio televisivo. Yo soy una persona respetuosa y eso lo saben quiénes trabajaron conmigo todos estos años".

