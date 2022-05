Karina Jelinek ingresó este miércoles a El hotel de los Famosos como invitada junto a su pareja Flor Parise. Adentro, recorrió las instalaciones, armó una fiesta, sirvió tragos, dialogó con todos los participantes que la recibieron de la mejor manera, se refirió a su futura maternidad y le hizo un ofrecimiento inesperado a su amiga Majo Martino.

“¿Es verdad que vas a ser mamá?”, le preguntó Majo a Karina luego de apartarse del resto de los integrantes de El Hotel. La modelo respondió que sí y generó asombro en la participante del programa: “¿Posta? ¿Cuándo amiga?”. "Pronto", anticipó Jelinek. "¿Qué, en la panza de Flor? ¿Es un vientre alquilado?”, consultó. "Lo dejo a tu criterio”, respondió con un guiño, y agregó: “Por eso me fui a Miami también, por ese tema”.

Luego, Karina explicó cuál es su sueño: "Necesito armar mi familia. No me voy a sentir más sola, voy a estar bien. Tener a alguien a quien cuidar, a quien proteger. Yo quisiera adoptar, tener hijos, tener animales que no tengan dónde ir. O sea, rescatar animales, vivir así, formar mi familia de esa manera”. “Me emocioné, de verdad”, sostuvo Majo. Entonces, le llegó la propuesta inesperada: "¿Vas a ser la madrina, amore?". A lo que respondió: "Ay, me encantaría".

Luego de compartir la fiesta con el resto de los participantes, Karina Jelinek y Flor Parise invitaron a Majo Martino a pasar la noche con ellas en la suite, la habitación más cómoda de El Hotel de los Famosos.

