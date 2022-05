Continúa el camino de la primera temporada de El Hotel de los Famosos, el reality transmitido por El Trece que se convirtió en furor con el correr de los días. En esta ocasión, el programa ya cuenta con la primera participante nominada de la semana: Majo Martino fue elegida por sus compañeros en el "Cara a cara".

La amistad entre Martín Salwe y Majo Martino venía en crisis desde la nominación anterior. Sin embargo, el ex conductor de La Academia decidió terminar de romper su relación dentro del hotel: “Hubo una actitud que no me gustó, que tiene que ver con que no estabas en el lugar de staff. Pero, igualmente, voy un poquito más allá de eso. Me estaría costando mucho votar al resto. Y hoy, la verdad, a pesar de que te conozco y te quiero, no me cuesta votarte”.

“Más allá de que vos hables de sinceridad, yo no te creo nada de todo lo que hacés, absolutamente nada. Pero eso es lo que yo siento y pienso. Y como te conozco, sé que estás en una pose, que estás en un personaje y que te sirve. pero te sirve para este momento. Más adelante, no te va a servir”, le recriminó Majo.

El resto de los participantes del staff también votaron a la actriz, por lo que se convirtió finalmente en la primera nominada de la semana. “Me lo imaginé”, reconoció ella.

El hotel de los famosos: ¿Cómo quedó organizada la semana del programa?

Los días y horarios del programa que conducen Pampita y el Chino Leunis: