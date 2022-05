Continúa el camino de la primera temporada de El Hotel de los Famosos, el reality transmitido por El Trece que se convirtió en furor con el correr de los días. En esta ocasión, el programa ya cuenta con el primer participante nominado de la semana: Locho Loccisano fue elegido por sus compañeros en el "Cara a cara".

+Majo Martino reveló que Martín Salwe la amenazó en El Hotel de los Famosos

Luego de ser votado, Locho no se guardó nada contra "La familia", grupo dentro del reality liderado por el Chanchi Estévez. “Ya me resulta raro. Díganme ‘somos todos de La familia y vos sos el único que queda afuera y te vamos a echar a más no poder’. Y bueno, ya me preparo físicamente. Ya me quita las ganas, no sé qué hacer", dijo el ex Combate.

+Censo 2022: cómo completarlo de forma online en pocos minutos

Para culminar, añadió: “Chanchi y sus secuaces organizan a quien votan. Chocolate por la noticia, me van a votar a mí, todos anonadados. Me entran todas las balas, ese es el problema. Un mes y me siguen entrando”.

Locho competirá en el laberinto con otros dos participantes el próximo viernes, día en el que conoceremos a los nominados. El lunes, en "La H", habrá un nuevo eliminado.

+El Hotel de los Famosos: último programa emitido

El hotel de los famosos: ¿Cómo quedó organizada la semana del programa?

Los días y horarios del programa que conducen Pampita y el Chino Leunis: