Silvina Luna, quién recientemente quedó eliminada en El Hotel de los Famosos, asistió al estudio de Socios del Espectáculo donde se refirió a su relación con Martín Salwe, participante con el que generó un romance en las últimas semanas del reality.

Adrián Pallares, uno de los conductores del programa, le consultó a la ex Gran Hermano si creía que el locutor la había manipulado dentro del programa o que todo lo que se dio fue genuino. Ahí fue cuando Silvina dio su punto de vista de la situación: "No sé si es una persona que elegiría para seguir conociendo afuera. Estoy confundida, pero es problema del otro siempre. Yo creo que hice lo que sentía, soy una mujer soltera, viví lo que estaba pasando ahí y me encantó. Después, bueno. Queda ahí en el juego".

Además, añadió: "La edad no tiene nada que ver, tiene que ver con la madurez de la persona y con los valores. Yo creo que él solo va a ir demostrando ciertas cosas. No estoy enojada, una vio ciertas cosas. Quizá ahí no me daba cuenta y después sí. Obvio que uno tiene emociones, sangre".

Para concluir, Silvina Luna agregó: "La última escena de Martín Salwe con Majo Martino pude ver ciertos hilos, juegos. Vos podés tener una estrategia de juego. ¿Pero estás dispuesto a voltear gente para ganarte la plata? ¿Valerse de la parte emocional? ¿Lastimar a la gente?".

