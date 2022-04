El Hotel de los Famosos, uno de los programas más vistos de El Trece, tendrá una nueva gala de eliminación este lunes 25 de mayo. Debido a su desempeño en los desafíos de la semana, Pato Galván se prepara para vivir su primer duelo en la H. Se enfrentará ante Walter Queijeiro, nominado por sus compañeros.

+Alerta de spoiler | El Hotel de los Famosos: cuál es el participante que ingresará en el repechaje

Galván, quien sufrió un desgarro en la pierna cuando la producción invitó a Claudio el Turco García a jugar un partido de fútbol en el hotel, habló sobre el programa del lunes: "Estoy triste porque me voy. O sea, no hay manera de que mañana yo pueda estar bien. Me siento muy mal físicamente y sufrí mucho toda la semana aunque no me lo crean". Y cerró: "Conozco mi cuerpo, hace mucho tiempo que vengo con lesiones y sé bien que me va a costar un montón esto".

+Quilmes Rock: anunciaron la grilla completa con horarios

Por el otro lado, Walter Quejeiro se mostró molesto con sus compañeros por haberlo elegido como el segundo nominado de la semana e incluso tuvo una fuerte discusión con Silvina Luna, dando a entender que la modelo fue influenciada por sus otros compañeros para que lo vote. "Acá empiezan a limarle la cabeza a alguien y creo que empiezan a tener miedo. Me parece que eso saca a las personas de su eje. El miedo no es bueno", dijo el periodista deportivo sobre ese cruce.

+EL HOTEL DE LOS FAMOSOS - Último programa emitido

El hotel de los famosos: ¿Cómo quedó organizada la semana del programa?

Los nuevos días y horarios del programa que conducen Pampita y el Chino Leunis: