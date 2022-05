La China Suárez y Thomas Tobar, reconocido como Rusherking, fueron captados por las cámaras de LAM, programa de América TV, saliendo de un hotel ubicado en la zona de Recoleta. Esto provocó en el momento la indiferencia de Eugenia, pero a las pocas horas lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales apuntando a Ángel de Brito, el conductor, y a Yanina Latorre, una de las panelistas.

En su descargo, la actriz que hace algunos años brilló en "Argentina, Tierra de Amor y Venganza", hace referencia a un hilo de Twitter en donde se comparten distintos momentos en los que hablaban de ella en LAM. Entre los nueve videos que recolectó la seguidora se tocan temas como el "Wandagate".

Eugenia Suárez publicó varias historias en su cuenta de Instagram haciendo referencia a este tema: "Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa, porque me llegó un hilo de twitter que me pareció que resume muy bien a lo que siempre me refiero yo del hostigamiento. Y no desde un lugar de víctima, porque obviamente que yo me he equivocado y me equivoco, como todo el mundo. Pero hablo de una persecución y creo que nunca hablé tan profundamente de eso porque me cuesta, porque me pone nerviosa".

Y continuó: "Pero bueno encontré este hilo que describe perfectamente el ensañamiento y la persecución y que lo voy a compartir. Es difícil para mí, es difícil verlo, porque obviamente aunque a veces diga que las cosas no me afectan, y tenga una coraza muy grande porque no me queda otra. Es feo, es doloroso, también me siento avergonzada muchas veces, me siento triste y creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso".

Por último, añadió: "Ya pasé lo que tenía que pasar, me alejé de la gente que me tenía que alejar, estoy muy bien rodeada, estoy en un muy buen momento. Creo que ya pasó lo peor y también puedo rodearme de buenos abogados, que un amigo del medio, al que no puedo decir quién es, me ayudó muchísimo y siempre voy a estar muy agradecida".

Rusherking ya había sido entrevistado en LAM

Rusherking fue sorprendido hace algunas semanas por las cámaras de LAM, programa que conduce Ángel de Brito, en el que intentaron indagar sobre la relación del artista con la China Suárez. "Prefiero mi vida privada mantenerla oculta. Soy un caballero, pero me fui mundial, nada más voy a decir eso", dijo ante la consulta.