Benjamín Agüero, hijo de Gianinna Maradona y de Sergio el Kun Agüero, comenzó esta semana su camino en las Divisiones Inferiores de Tigre. Es por eso que su mamá le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales.

"Escribí tu propia historia, divertirte, disfrutá, aprendé, sé respetuoso, desafiate a vos mismo y dejalo todo! Confiá en vos. ¡Yo confío siempre! El fútbol es sacrificio y dedicación. Jugá siempre para ganar pero también vas a tener que aceptar si te toca perder. El fútbol siempre da revancha, la vida nos demostró que también!", comenzó diciendo en Instagram la hija de Diego Armando Maradona.

"El primer día que ibas a probarte llovió, era él dándote su bendición, o por ahí su baba de Babu orgulloso. Desde el cielo tiene primera fila. Cuántas veces habrá soñando con ese día, cuántas charlas imaginando cómo sería. Y acá estamos, estemos donde estemos siempre está con nosotros!", dijo recordando al Diez.

Por último, Gianinna añadió: "Escuchá a tu técnico, valorá a tus compañeros, valorate a vos, no tenés que demostrarle nada a nadie. Ni el Babu, ni tu papá. Vos sos BENJAMIN. Soy tu fan desde que naciste, eso ya lo sabés… Disfrutá cada instante de aprendizaje en esta nueva etapa de tu vida! TE AMO BEN! Aguante vos SIEMPRE!".

El Kun ya había dado la noticia en stream

Sergio Agüero ya había contado que su hijo estaba dando sus primeros pasos en fútbol mediante un stream de Twitch: “¿Sabían que empezó Benjamín a jugar al fútbol? Arrancó por primera vez. Antes lo hacía por acá, en el barrio, y ahora se fue a probar a Tigre por un amigo".

“Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿Me explico? Si realmente va a querer jugar, le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va ya que se atrasa en la escuela”, cerró Agüero.

