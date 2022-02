Chano, ex líder de Tan Biónica, sorprendió a sus fans el miércoles pasado al dar un adelanto en su cuenta oficial de Instagram de su nuevo tema. Se llama 'El himno de Nosotros' y es junto a Natalie Pérez, quien hace algunos años también está enfocando su carrera a la música. En el mismo posteo anunció que HOY, jueves 10 de febrero, se estrena el tema a las 21:00 horas de Argentina y 30 minutos antes se juntarán ambos artistas en un IG live.

Natalie Pérez, por su parte, utilizó sus historias de Instagram para avisarles a sus seguidores que se viene el estreno de la canción y les pidió que estén muy atentos “al Instagram de Chano y al mío”. “¡Es una canción hermosa, hermosa!”, anunció. Y al rato publicó una foto del video que se va a estrenar hoy junto a la frase “muy emocionada de compartir la música con vos, Chano”.

Chano ya había anunciado el estreno del tema antes de la Navidad del 2021 en una entrevista en el programa Los Mammones, el ciclo que conducía Jey Mammón por América. “La canción que yo hice empieza diciendo: ‘Yo no supe no escribir el himno de nosotros’. Como si me estuviera traicionando al escribirlo. Es muy hermosa. La grabé con Natalie, ella se copó con la canción desde el primer momento y le puso una onda muy dulce”, había comentado.

Las últimas canciones de Chano y Natalie Pérez

El ex líder de Tan Biónica, Santiago Chano Moreno Charpentier, presentó en septiembre su último sencillo llamado Quarentina. En la actualidad, cuenta con más de 500.000 visitas en YouTube.

Natalie Pérez también lanzó en septiembre su última canción titulada Tus besos. Fue junto a Guaynaa, reconocido artista de Puerto Rico, y cuenta con más de 1.600.000 visitas en la plataforma YouTube.

El himno de Nosotros: cómo escuchar y ver el videoclip de Chano y Natalie Pérez

La canción de Chano en colaboración con Natalie Pérez estará disponible tanto en YouTube como en Spotify.