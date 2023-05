Se viene una nueva cita dentro de la Fórmula 1 como lo es el desarrollo del Gran Premio de Miami 2023, carrera que permite tener cierta cercanía con el continente americano a pesar de que los mejores resultados fueron desempeñados por corredores sudamericanos, principalmente argentinos (Juan Manuel Fangio o Carlos Reutemann), brasileños (Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi o Rubens Barrichello) y colombianos (Juan Pablo Montoya).

Sin embargo, la categoría de autos más importante del mundo tiene en su escudería campeona y más dominante en la actualidad, Red Bull, el diseño de un coche con algunos detalles especiales siempre haciendo hincapié en la parte estética de su coche. Estos serán implementados tanto en Miami como también en Austin (22 de octubre) y Las Vegas (18 de noviembre), los tres distintos para luego ser subastado, el cual tendrá fines benéficos según aseguró el director ejecutivo del equipo, Christian Horner.

Para las tres citas que la F1 realice en suelo estadounidense, Red Bull presentará un auto con su habitual color azul oscuro, pero con algunas líneas de azul y rosa claro mas otro rosa aún más fuerte, todos ellos aplicados al endplates del alerón trasero, los pontones, el resto del lateral del chasis y los endplates de los alerones delanteros. ¿La ideóloga de todo? Una diseñadora de Argentina.

¿Quién fue la diseñadora argentina en hacer el Red Bull para el GP de Miami 2023?

Su nombre es Martina Andriano, ganadora del concurso "Make Your Campaign" que desde el equipo austríaco llevaron a cabo para decorar su RB19 actualmente campeón de escuderías, pero bicampeón a nivel pilotos de la mano de Max Verstappen. La miembro nacional es diseñadora gráfica quien se inspiró en la velocidad de los coches, cómo fluye el aire a través y sobre el monoplaza, y colores representativos de Miami.

En declaraciones hacia el sitio oficial del equipo, Martina manifestó que "En el momento en que me enteré de que había ganado me quedé en shock y sin palabras, no me lo podía creer; parece un sueño loco. (...) Desde que empecé a estudiar diseño gráfico quería diseñar algo para un coche, como una decoración, un traje o un casco, e incluso antes de eso sabía que algún día quería trabajar en la Fórmula 1, así que recibir esta oportunidad es algo enorme".

Horner hizo mención respecto a la gran creación de Andriano: "(...) Es importante para el equipo poder involucrar a nuestros fans en lo que hacemos y darles oportunidades únicas como ésta. Creo que Martina ha hecho un gran trabajo y la decoración es increíble cuando la ves en la vida real", sostuvo.