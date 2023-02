Above & Beyond se estarán presentando en el Mandarine Park de Argentina en el 2023. En Bolavip te contamos dónde comprar las entradas.

Entradas para Above & Beyond en Argentina 2023: precios y dónde comprarlas

Above & Beyond, reconocido grupo británico de DJ's, productores y músicos, se volverán a presentar en Argentina luego de varios años. El show tendrá lugar el próximo sábado 15 de abril en el Mandarine Park de Buenos Aires.

Los fundadores de los icónicos sellos discográficos Anjunabeats y Anjunadeep son uno de los grupos de electrónica más reconocidos en el mundo por la cantidad de logros que obtuvieron a lo largo de su carrera. Entre ellos se destacan las dos nominaciones al GRAMMY que obtuvieron por 'Northern Soul' feat. Richard Bedford y 'We're All We Need'.

En total cuentan con cuatro álbumes de estudio, 14 recopilatorios y dos acústicos. Se espera una gran concurrencia del público en la vuelta del grupo a Buenos Aires.

+Above & Beyond en Argentina 2023: dónde comprar las entradas

Las entradas para Above & Beyond en Argentina 2023 estarán disponibles desde este jueves 16/02 las 13:00 horas de Argentina haciendo CLICK ACÁ. Aún no se revelaron los precios.

+Above & Beyond in Guatape, Colombia