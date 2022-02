Liam Gallagher, uno de los principales iconos del rock desde los 90 con Oasis, regresa a Argentina el 10 de noviembre. El cantante y compositor inglés presentará "C'Mon You Know", su tercer álbum en solitario, en el Movistar Arena.

A principios de febrero, Gallagher lanzó "Everything's Electric" y ya supera las 600.000 reproducciones en YouTube. Dicha canción pertenece al álbum que se estrenará en mayo de este año, el cual ya genera grandes expectativas entre los fanáticos.

+Liam Gallagher - Everything's Electric

El próximo single es una gran sorpresa ya que estará dedicado a su hermano Noel, según contó en una entrevista con The Chris Moyles Show en Radio X. El mismo se llama 'I Wish I Had More Power' y, según detalló, "es una melodía traviesa, pero encantadora".

Además, comentó en los medios británicos que C'Mon You Know también incluirá una canción compuesta y grabada junto a Erza Koenig, de Vampire Weekend, y su versión de "Bless You", de John Lennon.

¿Cómo y dónde comprar las entradas para ver a Liam Gallagher en Argentina en el 2022?

Las entradas para ver a Liam Gallagher en Argentina saldrán a la venta desde el 18 de febrero a través de la web de Movistar Arena. Sin embargo, desde HOY, martes 15, habrá una preventa para los clientes del Banco BBVA.

Precios de las entradas para ver a Liam Gallagher en Argentina en el 2022

Platea Preferencial: $ 11.500

Campo delantero: $ 9.400

Platea: $ 8.600

Campo trasero: $ 7.500