Este lunes 24 de abril se estará conmemorando el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en Argentina con el objetivo de recordar el genocidio sufrido por el pueblo armenio entre 1915 y 1923. Esta fecha fue establecida en el 2007 mediante la promulgación de la Ley 26.199.

El objetivo de este día es principalmente que las nuevas generaciones reflexionen sobre las consecuencias que se pueden generar mediante la intolerancia y el racismo. En este sentido, muchas personas comenzaron a preguntarse si será feriado nacional.

+¿Es feriado el lunes 24 de abril en Argentina 2023?

El Gobierno nacional confirmó que no será feriado este lunes 24 de abril en Argentina 2023 por el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Sin embargo, figura como día no laborable: el empleador es quien toma la decisión de otorgar o no el día libre a sus trabajadores.

Está confirmado que las personas que trabajen este día cobrarán de forma simple. Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, en esta fecha el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines.