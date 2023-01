Mirá como era Alexis Quiroga, participante de Gran Hermano 2022, hace algunos años.

Fotos de Alexis antes de Gran Hermano:

El "Conejo" tiene 29 años y es de General Cabrera, Córdoba.

Trabaja en la plantación de maní. Se encarga de la inspección de semillas, la tierra, la plantación, el cultivo, etc.

Juega al fútbol pero no llegó a primera porque "le gusta más la noche que la disciplina".

"Con las mujeres tengo una debilidad: me gustan demasiado. Me dicen conejo porque más de tres días sin sexo no aguanto", contó Alexis en su presentación.