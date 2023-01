Walter Santiago, alias "Alfa", tiene 60 años y es uno de los participantes de Gran Hermano Argentina 2022.

En Bolavip recopilamos algunas fotos de "Alfa" cuando era joven, las cuales vas a poder ver a continuación.

Así era "Alfa" cuando era joven:

En su presentación para ingresar a Gran Hermano, Walter aseguró: "Nunca tuve jefes ni horarios. Nadie me mandó ni me dijo lo que tengo que hacer. En la casa tampoco va a pasar".

Además, agregó: "Me dicen Alfa, y en la casa voy a ser Alfa. Siempre fui líder. Soy muy calentón y rencoroso. Tengo mucha memoria, no me olvido de nada".

En cuanto a la pregunta de "por qué ingresas a la casa", respondió: "porque en mi vida hice todo lo que quise. Voy a ser el patriarca de la casa".