En las últimas horas, Constanza Romero ("Coti"), una de las participantes más recordadas de la actual edición de Gran Hermano, lanzó una polémica confesión sobre el reality más exitoso del país.

Ante esto, te contamos, a continuación, qué fue lo que dijo la ex jugadora y pareja de Alexis ("Conejo") y todos los detalles.

+¿Fraude en Gran Hermano? La confesión de Coti

A poco tiempo de que llegue el final de GH, Coti pasó por LAM, el programa de espectáculos conducido por Ángel De Brito, y fue consultada sobre el posible fraude que rodea al programa y a Romina.

"Nunca me pasó que me digan que decisión tomar o qué camino tomar. Al menos a mí no, no lo sentí tampoco cuando estuvo adentro. Es raro lo de Romi. No me quiero meter en eso porque no tengo idea. Es re tonto admitir que la presionaron, por si a mí me dicen algo me calló la boca, no lo voy a decir delante de las cámaras", comenzó.

Y cerró: "Por ejemplo, por ahí nos llamaban y nos decían ‘por favor podes cargar la pileta' o controlar que hay algo que está tapando una cámara".