Uno de los dúos más controversiales de la farándula argentina sigue dando de qué hablar, día tras día, sin importar la distancia entre uno y el otro. Mauro Icardi partió del Paris Saint-Germain para ser nuevo jugador del Galatasaray de Turquía y tuvo que mudarse solo, mientras que Wanda Nara regresó a su país por cuestiones laborales.

En su mini-viaje para grabar el programa "¿Quién es la máscara?" para Telefe, la modelo y empresaria fue vista en varias ocasiones junto al artista urbano L-Gante, con quien protagonizarán un videoclip de una canción del rey de la cumbia 420.

Esta situación no cayó bien en Turquía y, entre tantas versiones que surgieron al respecto, Icardi decidió romper el silencio en Instagram con una transmisión en vivo. "De ahora en más haremos todo público porque me cansé de las mentiras", soltó el futbolista de manera contundente.

Las frases más resonantes del vivo de Icardi

Sobre la presunta separación: "Wanda hizo una aclaración de que estamos separados. El fin de semana estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví, todo estaba más que bien".

Cansado de los inventos de la prensa: "Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar. No es mi estilo salir a aclarar algunas cosas, duelen muchas cosas de las que dicen. El 100% de las cosas están inventadas".

La cruda reacción de sus hijos: "Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, porque terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas".

El hartazgo por el comportamiento de Wanda: "Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es (Wanda) y qué clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto".