En las últimas horas comenzaron a surgir distintos rumores sobre una ruptura en la relación entre Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano 2022, y Lucca Bardelli. Las especulaciones de los seguidores de la actriz y modelo comenzaron el último fin de semana luego de que el joven subiera una historia a su cuenta de Instagram en su casa mientras que su pareja estaba en la Fiesta Bresh.

Con el correr de los días los rumores aumentaron: el último lunes Julieta habló en "Cortá por Lozano", programa de Telefe, sobre su relación con Lucca. "No nos estamos viendo mucho. Ahora estoy en mi casa, con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, me acompañan en todo", reveló.

Luego de las declaraciones de Julieta Poggio, el nombre de ambos se volvió tendencia en Twitter y el resto de las redes sociales. Sin embargo, está claro que al momento no hay una confirmación oficial.

+¿Julieta Poggio está separada de Lucca Bardelli?

En los últimos días surgieron distintos rumores en las redes sociales con respecto a una posible ruptura. Sin embargo, aún no hay una confirmación oficial.

+Julieta Poggio en Cortá por Lozano