Duki y C.R.O son dos los raperos más importantes de Argentina, y se volvieron a juntar para hacer una nueva canción, "Harakiri". Este tema promete ser un gran éxito y los fanáticos están expectantes por conocer la letra completa.

No será la primera vez que ambos estrenen un tema juntos, ya que han lanzado canciones como "Ella Es Una G" y "Fvck Luv", entre otras. Al ser dos de los artistas más importantes, se espera que "Harakiri" sea escuchada en todos lados.

La letra completa de "Harakiri", la canción de Duki y C.R.O

Todavía no está disponible la letra completa de "Harakiri", ya que Duki y C.R.O aún no estrenaron la canción. Sin embargo, ambos adelantaron una parte del tema que a continuación te mostramos.

Me destapé otro Moët, mi perra viste de Chanel

´Tamo fresco estamo´ bien, mucho´ billete´ de cien

Me destapé otro Moët, fumo y grabo en la suite del hotel

Me quieren dar y no me pueden ver

Yo era top five, ahora top tre´

El adelanto de "Harakiri", la canción de Duki y C.R.O