Blas Cinalli decidió hablar en el juicio por el caso de Fernando Báez Sosa. El rugbier dio un relato detallado de lo ocurrido. Entre las principales declaraciones, el acusado afirmó que no le pegó nunca a Fernando.

"Cuando veo que Fernando no tiene intenciones de pelear me voy", explicó el imputado. Además, declaró estar "muy borracho y cansado". También dio detalles sobre el hecho: "Hay ADN mío en el cuerpo de Fernando, pero nunca le pegué. No sabía quién era".

Siguiendo su relato, el imputado dijo que escuchó gritos y se acercó al lugar, buscando a sus amigos. "Cuando me acerco, veo el tumulto de gente y había un amigo en el medio", declaró Blas Cinalli.

Ante la pregunta y los videos que le mostró el fiscal, el rugbier imputado contó: "Una persona que no conozco me agarra del pie y agredió a mi amigo, para mí eso es una pelea. No vi a nadie arrodillado en el piso".

El ADN en la uña de Fernando Báez Sosa, según quiere justificar el imputado, pudo haber sido de una disputa y un agarrón dentro del boliche. Más tarde le mostraron un video donde se encuentra junto a Fernando arrodillado, y admitió estar cerca del joven.

Declaraciones de Blas Cinalli: qué dijo al respecto sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

