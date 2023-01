Tiago PZK, uno de los artistas más importantes de Argentina en lo que respecta el género urbano, lanzará este jueves 12 de enero "Bemaste", su primera canción del 2023. En sus últimos shows la presentó en vivo y los que la escucharon dicen que será un hit a nivel mundial.

Esta canción está dedicada a Belén Negri, modelo e influencer de Chile que se encuentra en pareja con el cantante argentino desde mediados del año pasado. En los últimos meses confirmaron su relación en las redes sociales.

Bemaste será la vuelta de Tiago PZK luego del lanzamiento de "Portales", álbum que se volvió furor en el mundo. El mismo cuenta con hits como "Entre Nosotros", "Traductor" y "Casa de chapa".

+Letra de Bemaste, la nueva canción de Tiago

[Intro] Mi vida tuvo un cambio de ritmo Ahora siento que nada es lo mismo Me caí del cielo en este abismo Nadie tuvo ojos para mi, oh no.

[Estribillo] Pero tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir de acá Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir de acá.

[Verso] Dicen que la vida se va en un suspiro No sé cuántas se me habrán ido contigo Pase lo que pase, mai, contás conmigo Sos una razón más por la cual respiro Y no querías nada, por eso te di todo Para que te quedaras y no quedarme solo.

[Estribillo] Porque tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir de acá Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir de acá, ah-ah-ah.

[Outro]Quédate, quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate, quédate Yeah, eh-eh, eh-eh.

