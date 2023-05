María Becerra, una de las artistas argentinas del momento, es parte del soundtrack de "Rápidos y Furiosos 10", la película más esperadas del año. La canción en cuestión se llama "Te cura" y será estrenada este 18 de mayo.

La presentación de esta canción y el resto del soundtrack, en el que también se encuentran figuras como Duki y J Balvin, fue en Estados Unidos la semana pasada. En el mismo participaron Vin Diesel y Michelle Rodríguez, dos de los actores de la saga de ciencia ficción.

A continuación te compartimos la letra de "Te cura", una de las canciones que promete ser un hit a nivel mundial en este 2023.

+Letra de "Te cura", la nueva canción de María Becerra

¿Qué pasa que te veo muy tenso

Pégate si te quiere' soltar

El remedio que tengo 'tá intenso

Va a doler, pero te va a gustar la calentura

Ven, agárrate de mi cintura

Un poquito 'e fiebre, hay censura

Esta noche hacemo' travesura, sura (-sura)



Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Este cuеrpo te cura, este cuеrpo te cura

Este cuerpo te cura

Me dice: "Uh-la-la, que vo'a comerte, baby

Uh-la-la, que estás muy fuerte"

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura



Entramo' a la disco endemonia'o porque nos prendemo'

Nunca hago fila, VIP, ya nos conocemos

Me invita un trago, 'taba verde, parecía veneno

,yo solo fumo hachís y caramelo

Tengo un combo de gata' que se prenden fuego

Las guacha' me siguen, tenemo' hasta las barras

Le di pa' que fume de lo mío y se quedó sentado

"No se preocupe, pronto te vo' a pagar"

Le di un beso y lo dejé planta'o



Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Me dice: "Uh-la-la, que vo'a comerte, baby

Uh-la-la, que estás muy fuerte"

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura (Lady)



Bow, decile al DJ que se rompa un dembow

Que acá lo que sobra es nalga y flow

Tu bum-bum, mami, mami

Mmm, me dan ganas de ser una sugar mommy

Bow, decile al DJ que se rompa un dembow

Que acá lo que sobra es nalga y flow

Tu bum-bum, mami, mami

Mmm, me dan ganas de ser una sugar mommy



Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Me dice: "Uh-la-la, que vo'a comerte, baby

Uh-la-la, que estás muy fuerte"

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura



Lady, lady

La Nena de Argentina

+VIDEO: El avance de "Te cura", la nueva canción de María Becerra