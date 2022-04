Luego de dos años de pandemia, donde el show tuvo que ser reprogramado, Metallica se estará presentando este sábado 30 de abril en el Campo Argentino de Polo. La banda liderada por James Hetfield tendrá dos artistas invitados a esta presentación: Greta Van Fleet, grupo estadounidense de rock, y Marina Fagés, reconocida cantautora argentina.

+Quilmes Rock 2022 EN VIVO: qué canal lo pasa por TV y cómo ver ONLINE

En el show, la exitosa banda que agotó las entradas para esta función en pocas horas, estará celebrando el 30 aniversario de The Black Album, el disco que cuenta con éxitos como "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters" y "Wherever I May Roam".

+Metallica: Nothing Else Matters

Metallica en Argentina: ¿Cómo ver el show por streaming?

Aquellas personas que no cuenten con entradas para el show, podrán ver a Metallica por streaming a través de Flow desde cualquier dispositivo. En TV la transmisión comenzará a las 18 horas por el canal 605 de Flow.

Los periodistas Mikki Lusardi y Clemente Cancela serán los encargados de conducir la transmisión que se podrá seguir desde cualquier punto del país.

El cronograma del show