Paulo Londra lanzó esta semana junto a Bizarrap la esperada Music Sessions #23, canción que se encuentra en el primer puesto del "Top 50 de Argentina” en Spotify. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el cantante nacido en Córdoba ya que Marina Romero, su ex suegra, rompió el silencio y se refirió al drama que vive su hija.

+El Hotel de los Famosos | Quién se convirtió en el tercer nominado de la semana

En diálogo con Intrusos (América) explicó: "Se siente muy expuesta y no la pasa bien. Intenta recuperarse, pero no soporta el destrato, era muy machista. Rocío no soportó que abandonara a la familia. Que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con 5 amigos y 5 amigas... Son cosas que a mí no me sorprenden".

+El Hotel de los Famosos | Expulsaron a un camarógrafo por denuncias de acoso

Además, se refirió al vínculo de Paulo Londra con sus hijas: "Yo creo que a Isabella le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi. No se dio la oportunidad de conocerla y amarla".

Por último, Marina Romero añadió: "Rocío siempre buscó a través del diálogo poder llegar a un acuerdo. Siempre tuvo la mejor voluntad y nosotros la acompañamos para un diálogo sano y no ir a la Justicia. Se trató de agotar las instancias".

+Marina Romero habló en Intrusos

Esta semana se llevó a cabo una audiencia en los Tribunales de Familia de Córdoba

El pasado martes 26 de abril se llevó a cabo la segunda audiencia de mediación entre Paulo Londra y Rocío Moreno en los Tribunales de Familia de Córdoba y no hubo acuerdo. La misma se pasó a cuarto intermedio para el próximo 10 de mayo.