Luciano Pertossi habló en el juicio por el caso de Fernando Báez Sosa, algo que no se esperaba, debido al pacto de silencio implícito que estaban manteniendo los acusados hasta el momento. La declaración comenzó con un "yo no estaba ahí" y contradiciendo a los testigos.

Por primera vez desde el comienzo de las audiciones, uno de los imputados en la causa habló en el tribunal. Se trata de Luciano Pertossi, quien comenzó su estrategia de defensa diciendo que la persona que aparece en las imágenes no es él.

El fiscal mostró unas imágenes en la que se le atribuía una silueta a Luciano Pertossi, pero él afirmó que no estaba ahí. Cuando le preguntaron dónde estaba en ese momento, volvió al pacto de silencio.

"No te lo voy a aclarar. No te voy a responder", lanzó. También le preguntaron, si no se trataba de él, quien era la persona que estaba detrás y la respuesta fue la misma: "No quiero responder más preguntas".

¿Qué dijo Luciano Pertossi y cómo fue su diálogo por el fiscal en la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa?

Luciano Pertossi sostiene que la persona que aparece en los videos no es él, por lo que contradijo a los peritos y a los testigos.