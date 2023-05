En Netflix se estrenó "El amor después del amor", serie que cuenta la historia de Fito Páez y se volvió en la producción más vista tanto en Argentina como en distintos países de Latinoamérica. En este sentido, el nombre de Micaela Riera, la actriz que interpreta a Fabiana Cantillo en esta historia, se volvió tendencia en las redes por su actuación y caracterización.

Es importante señalar que Fabiana Cantillo es clave en la historia de Fito Páez ya que se conocieron en 1983 para grabar en un estudio "Clics modernos" de Charly García y estuvieron varios años en pareja. Es por ese motivo que Micaela Riera es una de las protagonistas de "El amor después del amor".

+Micaela Riera: quién es, cuánto años tiene, dónde nació y su carrera

Micaela Riera, quien actualmente tiene 31 años, nació en Santa Fe y desde chica soñaba con ser actriz. Su debut en una ficción argentina fue a sus 17 años en la tira juvenil "Consentidos", la cual protagonizaron Natalie Pérez y Michel Noher.

Su primer protagónico fue en "Señales del fin del mundo", telenovela que se transmitió por la TV Pública en 2013. A lo largo de su carrera también pasó por importantes producciones nacionales como "Aliados", "Graduados", y "Educando a Nina".

Sin embargo, luego de la pandemia su nombre comenzó a resonar por todas partes. Esto se debe a que la actriz interpretó en "El Encargado" a Marina en el 2022 y en este 2023 protagonizó "El amor después del amor" con el papel de Fabiana Cantillo.

+El mensaje de Micaela Riera tras el lanzamiento de "El amor después del amor"

"Gracias por todo el amor que me están dando. No saben lo feliz que me pone que todos a partir de hoy puedan disfrutar de este laburazo que hicimos con un equipo de personas que lo dió TODO! Fuimos felices rodando esta serie, ojalá lo disfruten tanto como lo hicimos nosotros", fue el mensaje que publicó Micaela Riera en su cuenta de Instagram luego del lanzamiento de la serie.

