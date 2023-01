Coti abandonó la casa de Gran Hermano y quien más sufrió su partida fue su pareja, Alexis.

Sin embargo, hubo un interesante detalle en una de las declaraciones del "Cone", donde en la traducción que hizo la producción quedó subtitulada la siguiente frase: "Me hace falta Sofía a mi, c***". Sofía es el nombre de la exnovia de Alexis.

Ante esta situación, Coti no pudo aguantarse y preguntó ante el jurado: "Perá. ¿Qué dijo de Sofía? No entendí".

Sin embargo, todo fue una confusión. Alexis no dijo nada acerca de ninguna Sofía. Lo que dijo fue: "No me hacía falta sufrir a mi, culiado. No tengo ganas, aparte", haciendo referencia a la salida de Coti de la casa. Fue un error en el subtitulado de la producción de Gran Hermano.