El Hotel de los Famosos, uno de los programas más vistos de El Trece, tuvo una nueva gala de eliminación este lunes 26 de abril: se enfrentaron Walter Queijeiro y el Pato Galván en el desafío para definir quién debía abandonar el reality.

En el desafío de "La H" se vio a un Galván muy sentido físicamente ya que la semana pasada sufrió un desgarro en un desafío de fútbol que organizó en el hotel el Turco García. Eso le terminó jugando una mala pasada y quedó eliminado ante Queijeiro, quien al menos se aseguró una semana más en la competencia.

Antes de irse, el Pato Galván se despidió del grupo: "A mí no me importa que me recuerden acá mañana. Sí, con algunos me gustaría verlos cuando salgan". Y para cerrar le habló directamente al Chanchi Estévez, el ex futbolista que apodaron “El padrino” dentro del hotel debido a las estrategias que utiliza: "Me voy con un gusto feo de vos, esperaba conocer al Maxi del que se enamoró Sabrina, igual ojalá nos veamos afuera".

¿Cuánto rating tuvo El Hotel de los Famosos?

El Hotel de los Famosos y El Primero de Nosotros (Telefé) tuvieron un cabeza a cabeza en cuanto al rating en la jornada de eliminación del reality de El Trece. El reality de El Trece se mantuvo en 11.4 mientras que la telenovela en 11.3 en promedio.

El Hotel de los Famosos: los participantes fuera de juego

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya y Pato Galván.

