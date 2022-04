El Hotel de los Famosos, uno de los programas más vistos de El Trece, tuvo una nueva gala de eliminación este lunes 18 de abril: se enfrentaron Matilda Blanco y Sabrina Carballo en el desafío para definir quién debía abandonar el reality.

+El hotel de los famosos vuelve a modificar su horario y pierde un día de emisión semanal por la baja de audiencia

La competencia fue bastante dura, en especial para la asesora de imagen, quien finalmente perdió y debía abandonar el reality que conducen Pampita y el Chino Leunis. Sin embargo, la eliminación tuvo un giro inesperado: Rodrigo Noya anunció que estaba dispuesto a dejar la competencia para que Matilda Blanco continúe.

+Daddy Yankee dará su último concierto en Argentina: ¿Por qué se retira de la música?

“Rodri, no te conocía, encontré una persona inteligente, avispada. Te odié, te quise, te odié, te quise, pero la última vez te quise. Me quedo con eso, sos un genio, y me encanta tu personalidad”, le dijo Matilda a Noya para despedirse.

Ahí fue cuando el reconocido actor que brilló en "Hermanos y Detectives" comunicó su decisión: "Escuchar a Matilda decir todas las cosas que suceden, creo que nos pasan a todos y me tiembla la voz porque de verdad me costó mucho tomar la decisión que tomé, que es no continuar. Quería aprovechar el momento para proponer si su lugar lo podía tomar yo”. Y explicó: "No me encuentro, en el momento en el que estoy no me encuentro".

El Chino Leunis ahí fue cuando le recordó: “La forma de irse de este hotel siempre es en el duelo de eliminación. No es que esto limita tu posibilidad de irte, para nada. ¿Seguís con tu idea de abandonar este hotel?”. La respuesta del actor se conocerá en la noche del martes pero todo indica que no va a seguir.

+El Hotel de los Famosos: programa completo

El Hotel de los Famosos: los participantes fuera de juego

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques y ahora se puede sumar Matilda Blanco o Rodrigo Noya.

Los nuevos días y horarios del programa