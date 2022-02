The Kooks anunció que hará una gira por Latinoamérica en el 2022: en Argentina se presentarán el miércoles 18 de mayo en el Estadio Luna Park. De esta forma, la banda británica llegará por sexta vez a nuestro país para celebrar los 15 años del lanzamiento de su disco debut: Inside In/Inside Out, publicado en 2006. Este trabajo de ventas cuádruple platino incluye éxitos como "She Moves in Her Own Way", "You Don't Love Me", "Ooh La" y "Naive".

+Show de Turf en Argentina 2022: ¿Cómo adquirir las entradas y cuánto cuestan?

Luke Pritchard -líder de la banda- habló sobre estos shows: "Queríamos tocar todas las canciones del álbum junto con algunas de las favoritas de los fans que abarcan toda nuestra carrera como agradecimiento a nuestros fanáticos por todo el amor que ha mantenido vivo el álbum, creciendo y encontrando nuevos oídos desde que lo publicamos en los años 2000. ¡Estamos muy emocionados de volver a tocar y estamos ansiosos por un viaje de nostalgia! ¡Consigue tus entradas y ven a la fiesta con nosotros!”.

+The Kooks - Naive

+Liam Gallagher en el Movistar Arena 2022: ¿Cuándo y a qué hora comienza la preventa de entradas?

Entradas para The Kooks en Argentina 2022: cuándo salen a la venta y dónde comprar

Las entradas para el show de The Kooks saldrán a la venta de manera general el jueves 24 de febrero a las 12 del mediodía a través de TicketPortal.

Los clientes del BBVA tendrán una preventa exclusiva este martes 22 también a partir de las 12 del mediodía y el jueves 24 hasta las 11 o agotar stock.