Felipe Pettinato, hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, se encontraba el lunes 16 de mayo en su departamento, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, cuando se desató el incendio en el edificio. En el siniestro falleció Melchor Rodrigo, un reconocido neurólogo. El usuario de Instagram Zone7, que trabaja como DJ y productor, es vecino y contó en primera persona cómo vivió el siniestro.

En sus historias de Instagram, explicó: “Escuché gritos desgarradores que pedían auxilio como en una película de terror. Fue en ese momento en el que escuché el sonido de que se rompe un vidrio y pensé ‘se tiró alguien por la ventana’. Cuando veo la terraza, había fuego y por la puerta de mi departamento estaba entrando humo".

Además, detalló: “Me puse las primeras zapatillas que encontré y me llevé la notebook donde tengo mis temas. Me daba mucho miedo salir porque escuchaba los gritos de la gente. Me puse como 8 barbijos para salir".

Para finalizar, en otra historia de Instagram, Zone7 agregó: “Era todo Chernóbil: polvo, aserrín, cenizas, lo que se les ocurra. Por suerte en mi departamento lo único que pasó es que se llenó de hollín. En mi casa no perdí nada material, que sería lo de menos. Estamos bien”.

¿Cómo se encuentra Felipe Pettinato?

Felipe Pettinato fue trasladado en ambulancias del SAME al hospital Pirovano en estado de shock por intoxicación por monóxido de carbono. Distintas fuentes revelaron rápidamente que se encontraba fuera de peligro y el propio Roberto Pettinato aseguró el martes en Pop Radio que “está bien de salud".

Según informaron en Momento D, programa de El Trece, ingresaría próximamente al Centro Dharma, especializado en salud mental, ubicado por la zona donde ocurrió el siniestro.