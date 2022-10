Gran Hermano 2022 ya atrapó la atención de gran parte de la Argentina con el comienzo del reality. Para colmo, en las últimas horas Wanda Nara, nada más y nada menos, apuntó en sus redes sociales contra una de las integrantes.

Wanda estuvo presente en el primer programa, ya que, junto a Robertito, acompañaba a los jugadores a ingresar a la casa más famosa del país. A continuación, te contamos el mensaje de la empresaria y las razones.

+¿A quién apuntó Wanda en sus redes sociales?

Wanda no tuvo pelos en la lengua y le dedicó un mensaje a Martina, quien, en su presentación, declaró: "A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari..., para analizar". Rápidamente, esto causó un repudio masivo en las redes sociales.

Tras esto, Wanda posteó en sus historias de Instagram: "Lamentablemente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias Telefe por no editarlo y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que la discriminación no exista. En cuanto a esta chica, si se cruzara con un amigo o hijo bisexual, entendería lo desafortunado de su comentario".