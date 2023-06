Evanescence, banda estadounidense de rock liderada por Amy Lee, se estará presentando en el Movistar Arena de Argentina en el marco de su gira titulada “South American Tour 2023“. La fecha que pronto anunciarán en sus redes sociales será el 17 de octubre.

Luego de 6 años se volverán a presentar en Buenos Aires para tocar en vivo todas las canciones que los llevaron a ganar dos Premios GRAMMY a lo largo de su extensa carrera. Es por ese motivo que no faltarán hits como “Bring me to life”, “My Immortal”, “Going Under”, “Everybody´s Fool” y “Call me when you’re sober”.

En cuanto a esta gira, Evanescence también se estará presentando en Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay Brasil, Perú y Venezuela. El 7 de octubre, unos días antes del concierto en Argentina, también tocarán en el Festival Pulso GNP 2023 en la ciudad de Querétaro, México.

+Evanescence en Argentina 2023: cuándo es el show

Está confirmado que Evanescence se estará presentando el 17 de octubre en el Movistar Arena de Argentina 2023.

+¿Cuándo salen a la venta las entradas, dónde comprarlas y los precios?

Las entrada se podrán conseguir en la web del Movistar Arena, a la cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ. La idea es que se habilite a mediados de junio, aunque al momento no hay una confirmación oficial sobre este punto.

En cuanto a los precios, sólo se sabe que el campo estará $19.000 más el cargo por el servicio.