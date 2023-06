L-Gante atraviesa una situación personal delicada, debido a que se encuentra detenido por amenazar a punta de pistola dos hombres a la salida de un boche. En medio del barullo, salió el nuevo tema que venía preparando hace tiempo.

La canción se llama “El día más feliz” y fue publicada el jueves 8 de junio a la tarde. Rápidamente, en los comentarios apareció mucha gente deseándole suerte y mandándole fuerza en la situación que lo involucra judicialmente.

(Hagan silencio)

Quisiera volver a verte como el día más feliz que hayas vivido

Mucho mejor si ese momento es conmigo

El tiempo corre como el agua como el río

Contadas son las veces que sonrío

Y si la luna viera como yo

La miro a ella en la ventana

Me cambiaría hasta los fines de semana

Yo siempre quiero, pero la calle me llama

Cada vez está más lejos lo que me sana

Y si no estás presente

Es como que sigo en el pasado

Mi alma está del otro lado del alambrado

Tendría que estar feliz por todo lo que he logrado

El deseo a mí me tiene hipnotizado

Nunca tuvimos nada

Por eso que yo no bajaré los brazos

Mi cuerpo está completo aunque mi cora está en pedazos

El piso está mojado porque ya rebalsó el vaso

Te busco en mis sueños por si acaso

Ya veo el sol, pero sin el calor del día

La letra salió sola cuando hice esta melodía

Yo te busco en mi galería

Puede que tenga todo, pero siempre falta lo que más quería

Me acostumbré a joderme solo

A escribir lo que me pase

Y hacerlo que rime con el tono

Mis emociones están sufriendo un abandono

Por olvidarme todo cada vez que enrolo

Un día quisiera casarme y tener esposo

Y que ninguna persona me sea traica

Un día mamá me enseño cosas muy valiosas

y lo mismo yo le enseñaré a Jamaica

agradecido con todo lo que me da la mano

Hoy estamos así mañana quizás no estamos

quiero ser joven una vez dijo un anciano

Y pensé todas las cosas que no disfrutamos

Tener coraje para robar eso no es real

Es el que está en las buenas y en las malas bancándola igual

Yo sigo firme desde abajo, voy hasta el final

Aunque las maldiciones siempre me quieran ver mal

Yo la peleo como si fuera la última pelea

Mirando una ciudad gigante arriba en la azotea

Con ganas de encontrarte donde la gente pasea

Y decirte gracias por todo, en la forma que sea

Mi familia, mis amigos y tus abrazos son los que me llenan cuando yo me siento escaso

Si hago un autógrafo y queda sin tinta el trazo

Cuídalo bien que en la vida estamos de paso

Y voy a hacer lo necesario

Para que todos estemos bien

Pa’ que mi humilde tío se sienta que él es millonario también

Soñar con la Ferrari hasta ver el amanecer

Los pies sobre la tierra siempre para más placer

Y mis compas que están en el cielo

Espérenme con un porrito y la jarra con hielo

Yo acá todos los días lo anhelo

Y estoy ansioso por decirles lo que nunca me anime a decírselo

Este es mi tema más sincero

No importa ni la fama ni la cuenta que tengo con siete ceros

Ni las gatas que por un momento me llevé al telo

Ni la droga ni los fierros con los cargadores llenos

Porque no me creo más que nadie

De General Rodríguez, provincia de buenos aires

De un barrio piola donde el respeto lo vale

Donde los wachines hacen renegar a la madre hasta que crecen

Algunos hormiga negra y otros solo son peces

Hay mucha gente buena que no es lo que parece

Y otros cayendo preso por estupideces

Un poco de lo malo como en todos lados

Gente que se arrepiente de haber estudiado

Porque aún no se le ha dado y tiene el bolsillo pelado

Otros ganando bien y disfrutando de un asado

Es así sabes que soy joven pero lo viví

Quisiera rescatar el Ángel que con los vicios perdí

Me cansé y me levanté y cuando caí me ofrecieron el infierno

Lo compré pero, también lo vendí

Pa’ pasear en limusina con mi abuela Nelly

Pa’ comprarle zapa nueva a mi ahijado Agustín

Para algún día tener casa en el country como Luis

Para los consejos buenos tengo a Lourdes y taxi

No creo en nadie porque solo creo en mí

Confió hasta en la persona la que habla mal de mi

Me cansé de los falsos, la champeta y de los vi

De los giles los caretas y de lo que dicen de mí

Quisiera ir caminando por la calle

Acompañando en algún lugar alejado, relajado, escuchando intoxicados

Casi sin pensar me conocen por todos lados

Agradecido con Tamara por la hija que me ha dado

Y un par de hermano que me dio la vida

Un choque de mano pal’ Julito para marco y para Elias

Para el trolo del Matías, para el gordo Jona, para el Tomi y los que faltan todavía

Un saludo a Ivana y otro para Cecilia

Otro para Yesi, para celia y para Aldana mi vecina

Códigos de magia y respeto de familia

Un abrazo a todos de parte de la Mafilia

Que la cuenten como quieran

El que conoce sabe

Y el que sabe, sabe

Y vos sabes quien es, L-Gante KLOK

A todo ritmo

Cumbia 420 pa’ los negros

Para la gente que me quiere

Para la que me odia

Para la que me quiere ver bien

La que me quiere ver

Para la que me envidia

Quizás a ustedes les va mejor

El barrio con el barrio, habla la Mafilia