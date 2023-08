Durante las últimas horas, comenzó a correr un rumor por las redes sociales acerca de una posible relación amorosa entre Javier Milei y Fátima Florez. La teoría indica que el político utilizó el número 540 para agradecerle después de las Elecciones.

El discurso luego de su triunfo electoral tuvo el agradecimiento a su hermana, a sus perros y a “la 540”. Esto despertó el interrogante entre sus principales seguidores, quienes no sabían a quién se refería.

Según detalló Mariana Calabró en Lanata Sin Filtro de Radio Mitre, Javier Milei se encuentra en pareja con Fátima Florez hace 45 días y utilizó el número para agradecerle sin hacerlo público.

¿Por qué Javier Milei le dice 540 a Fátima Florez?

Si bien no se sabe qué significa 540 o cuál es el chiste interno, las intenciones de Javier Milei eran claras: no revelar su romance para no distraer la atención de su triunfo electoral.