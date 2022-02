El Día de San Valentín está a pocas horas debido a que se festeja cada 14 de febrero en todo el mundo y con distintas costumbres. El festejo fue originado por la Iglesia católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio romano, también es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda la Eurafrasia romana.

Sin embargo, no todos los países tienen en cuenta esta fecha especial dirigidas a las personas que están en pareja. A continuación, te contamos quiénes son esos lugares que no celebran el Día de San Valentín:

Irán:

En los últimos años, las autoridades iraníes quisieron prohibir los festejos de San Valentín debido a que lo etiquetaron como "costumbre occidental decadente" y amenazaron a las tiendas y bares con ser procesados si venden regalos de San Valentín.

A pesar de esa normativa, algunos restaurantes de Teherán asisten personas y muchos comercios vendieron osos de peluche y bombones.

India

En India, la costumbre no duró a pesar de ser una antigua colonia británica. Por su parte, Chandra Prakash Kaushik aclaró en 2015: "No estamos en contra del amor, pero si una pareja está enamorada debe casarse... si no están seguros, no deben menospreciar el amor yendo juntos abiertamente."

Pakistán

Este país tuvo varios conflictos en lo que respecta al Día de San Valentín. En 2014, dos universidades de Peshawar y Pakistán pelearon por la ideología del día de San Valentín a los ojos de la ley islámica. Los estudiantes se arrojaron piedras, lo que generó disparos de ambos bandos, hiriendo a tres estudiantes.

El 7 de febrero de 2018, el Tribunal Superior de Islamabad prohibió el Día de San Valentín, asegurando que se trata de una importación cultural de Occidente y que "va en contra de las enseñanzas del Islam".

Arabia Saudí

En Arabia Saudí, es tabú brindar cariño en público por lo que la celebración de San Valentín está fuera de agenda y no va con las costumbres del país. En 2014, cinco ciudadanos saudíes fueron condenados a 39 años entre rejas y a 4.500 latigazos de vara entre todos ellos, luego de que se los descubrió bailando con seis mujeres con las que no estaban casados el día de San Valentín.

Sin embargo, se pueden visitar las tiendas para comprar objetos en referencia al tema como las rosas, chocolates o peluches.

Malasia

En este país al igual que en Arabia Saudí el 61% de la población malaya es musulmana practicante, el concepto de San Valentín no está de acuerdo con la ley islámica. Desde 2005, las autoridades islámicas crearon la norma religiosa de la fatwa, prohibiendo la celebración de San Valentín.

Rusia

Por su parte, Rusia festeja un tipo de San Valentín, pero es distinto a la de una fiesta tradicional. El 8 de marzo, los rusos celebran el Día Internacional de la Mujer del mismo modo que las culturas occidentales celebran San Valentín.

Regalar flores y chocolate es muy común en este día, así como esperar que los maridos y novios se encarguen de cocinar y limpiar, dejando a las mujeres un día completo de descanso.