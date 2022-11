El influencer no la pasó bien luego de la derrota de la Selección Argentina. Lo tildaron de mufa, recibió amenazas y terminó subiendo un video llorando a sus redes.

No fueron horas sencillas para el Chapu Martínez. El influencer estuvo presente en el Estadio Lusail viendo la derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita y fue muy castigado en las redes sociales. Fue tildado de "mufa" y terminó recibiendo amenazas para él y su familia.

Como si fuera poco, lo que solo parecía algo de las redes terminó transformándose en realidad. El Chapu la pasó mal en Doha, donde fue hostigado por un grupo de hinchas enojados por la caída de la Albiceleste. Toda esa sumatoria de situaciones lo obligaron a hacer un descargo en las redes sociales.

"No voy a hablar hasta mañana porque no puedo, pero quiero agradecerles a todos los que me están dando una mano", dijo Martínez en pleno ataque de llanto y agregó: "Estoy sobrepasadísimo, mañana voy a hablar. Tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos".

Luego, concluyó: "No quiero dejar de agradecerle a todos los creadores de contenido que están haciendo mucha fuerza por esto, gracias guacho". Varios influencers y streamers reconocidos como Coscu y Grego Rosello salieron a respaldarlo.