En las últimas horas, en el Hotel de los Famosos sucedió algo inesperado para todos, tanto participantes como para el público: instantes después de que Matilda Blanco haya sido eliminada, un participante alzó la voz y pidió salir en lugar de ella.

¿De quién estamos hablando? De nada más y nada menos que Rodrigo Noya. Ante eso, la asesora de imagen le dijo: "Rodri, no te conocía. Encontré una persona inteligente, avispada. Te odié, te quise, te odié, te quise, pero la última fue te quise. Me quedo con eso, sos un genio, y me encanta tu personalidad".

"Escucharla decir todas las cosas que suceden, creo que nos pasan a todos y me tiembla la voz porque de verdad me costó mucho tomar la decisión que tomé, que es no continuar. Quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podía tomar yo", respondió el actor.

Pese a esto, todavía el programa no definió qué pasará con Noya y Blanco. Habrá que esperar a las 22.45 en la pantalla de El Trece para desvelar qué decisión se tomará con este asunto.