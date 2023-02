Hugo Tomei es el abogado defensor de los ocho rugbiers acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa, en enero del 2020 en Villa Gesell, a la salida del boliche Le Brique. En esta nota, te contamos todos los detalles.

+¿Quién es Hugo Tomei?

Desde que aceptó ser parte de la defensa de los rugbiers, Tomei tuvo que cambiar su estilo de vida. Para empezar, se tuvo que ir de su casa en Zárate y se instaló en el partido de la costa para instalarse en la costa y dedicarse de lleno a la causa.

En el caso, se encuentra acompañado por su ahijada Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano, y prima de Lucas. Es abogada egresada de la Universidad de Lomas de Zamora en 2021 y trabajan juntos desde hace ocho años.

"Trabajé con algunos de los padres de los detenidos, no doy detalles. Me duele como ser humano lo que veo en la televisión, hay un chico fallecido y se hace un show sobre los diez detenidos y seis de ellos no tienen nada que ver. Los medios de comunicación sembraron odio", dijo Tomei.

+Su estrategia de defensa

Hugo Tomei comenzó su estrategia desde el primer momento en el que se puso al frente de la defensa de los rugbiers implicados. Tomei sugiere irregularidades por parte de la Policía Bonaerense, del equipo forense que analizó los celulares de los imputados, de la propia fiscalía y hasta llegó a cuestionar el trabajo de RCP que realizó una de las chicas presentes en el momento del asesinato.