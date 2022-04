MasterChef Celebrity está en las últimas semanas del programa y ayer hubo gala de eliminación donde un participante tuvo que dejar el reality más famoso del país. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Quién fue la participante que quedó eliminada?

Ayer, fue el turno de Denis Dumas quien volvió al programa luego de un repechaje. La participante tuvo que preparar una torta francesa que no le fue bien en la estética y consistencia. A la hora de irse, la conductora expresó:

“Llego al final de algo maravilloso, estoy feliz de la vida. Arriesgué todo lo que quería arriesgar, me reconocieron un montón de cosas, así que me voy realmente emocionada y contenta. Uno llega hasta dónde puede llegar, no me faltó nada, es un montón, nunca en mi vida creí llegar hasta acá”.

¿Quiénes siguen en el programa?

Hasta el momento, continúan en carrera son Mica Viciconte, que vio todo desde el balcón; Tomás Fonzi, que ganó el beneficio que terminó perjudicando a sus compañeras y Juariu, que estuvo a punto de quedar afuera. El domingo será la gran final.

¿A qué hora empieza MasterChef Celebrity?

El ciclo se emite de lunes a jueves a partir de las 22.45 horas, y la gala de eliminación tiene lugar los días domingos a las 22.30.

Transmisión: ¿Cómo ver MasterChef Celebrity EN VIVO?

El programa se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de Telefe. Además, podrá seguirse en vivo vía streaming mediante DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play y otros prestadores similares.