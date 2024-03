En México, se está disputando el Premier Padel Acapulco, el tercer torneo de la temporada 2024 de Premier Padel, el circuito mundial más importante, que cuenta con la presencia de los jugadores mejores ubicados en el ranking, tanto en la rama masculina como en la rama femenina.

Por los cuartos de final del certamen, la pareja número 1 del ranking, conformada por los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón, vencieron por 6-4 y 6-2 a sus compatriotas Miguel Yanguas y Javier Garrido, y luego de esta victoria, hubo una situación particular cuando los jugadores se saludaron.

La misma, tuvo como principal protagonista a Lebrón, quien mientras Galán saludaba a sus rivales, se quitó la camiseta para darla vuelta y mostrarle tanto a Yanguas como Garrido el revés de la misma, en la que se puede ver su apellido, emulando el recordado festejo de Lionel Messi ante Real Madrid, que generó un encontronazo fuera del campo de juego.

Esto se debe a que en el torneo pasado, en el Qatar Major Premier Padel, estas mismas parejas se enfrentaron, con triunfo de Yanguas y Garrido por 6-7/7-6/6-4, con la particularidad que durante el encuentro, Lebrón tuvo un fuerte encontronazo con Yanguas, en el que tuvieron que intervenir los allegados.

Es que, en más de una oportunidad, el Lobo Lebrón increpó a Yanguas por sus actitudes dentro del 20×10 y cuando las parejas fueron a sus bancos, el nacido en la provincia de Cadiz invitó a pelear a su rival, y para que la situación no pase a mayores, sus entrenadores los separaron.

Como consecuencia de esto, la pareja conformada por Galán y Lebrón anunciaron su separación tras cuatro años juntos, en los que fueron número 1 del ranking mundial por tres temporadas, y este torneo en Acapulco será el último que jugarán juntos, ya que a partir del próximo, en Puerto Cabello, Venezuela, lo harán con sus nuevos compañeros.

Los dichos de Juan Lebrón tras este partido

“La verdad es que sinceramente la celebración no ha sido para el público, ha sido para los rivales, no tienen que preocuparse porque les tengo un gran cariño. Aunque me estén pitando no lo sientan así, está todo bien con Acapulco y México. Con respecto a los rivales, siempre entendí que uno puede tomarse las celebraciones como quiera, ellos saben también que varios de su equipo les han dicho que pidan perdón y aún no me han pedido disculpas y sinceramente les invito que lo hagan porque yo también los hice, ya que hay un Mundial y espero que el equipo vaya para delante. Hay que controlar lo que hacemos, pedi disculpas y lo vuelvo a hacer”, comentó el jugador español en conferencia de prensa tras el partido.