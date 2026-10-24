Alineaciones de Arsenal y Everton para el duelo de la jornada 8 de la Premier League

Arsenal recibe a Everton este sábado 24 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal viene de ganarle 1-0 a Nottingham Forest y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Everton viene de caer 0-2 ante Chelsea y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Arsenal y Everton
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Martín Odegaard, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze, Kai Havertz, Noni Madueke. DT: Mikel Arteta.
Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, James Garner, Kiernan Dewsbury-Hall, Harrison Armstrong, Merlin Röhl, Thierno Barry, Jack Grealish. DT: David Moyes.
Bajas y ausentes de Arsenal y Everton
Arsenal:
- William Saliba (lesión de espalda; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Piero Hincapié (lesión de tobillo)
- Christos Tzolis (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Martín Zubimendi (golpe)
- Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)
Everton:
- Vitali Mykolenko (golpe)
La previa de Arsenal y Everton: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 11:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Emirates Stadium
- Historial: 215 cruces — Arsenal ganó 109, Everton ganó 61 y empataron 45
- Último antecedente: 14/03/2026: Arsenal 2-0 Everton
- Próximo partido de Arsenal: vs. Liverpool, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Everton: vs. Newcastle, lunes 2 de noviembre