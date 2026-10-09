Alineaciones de Arsenal y Leeds por la Premier League: formaciones probables

Se viene Arsenal vs. Leeds este sábado 10 de octubre en el Emirates Stadium desde las 08:30 hora de Argentina por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Arsenal y Leeds
Arsenal:
- William Saliba (lesión de espalda; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Kai Havertz (lesión de cadera)
- Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)
Leeds:
- Jean Bahoya (lesión de tobillo)
- Joe Rodon (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Harry Wilson (lesión muscular)
- Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
Cómo llegan Arsenal y Leeds
Arsenal viene de caer 0-3 ante Brighton y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Leeds viene de empatar 0-0 con Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Arsenal y Leeds
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Martin Odegaard, Declan Rice, Bruno Guimarães, Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.
Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Tarik Muharemović, Nico Elvedi, Noah Okafor, Anton Stach, Gabriel Gudmundsson, Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.
Suplentes de Arsenal: Christos Tzolis, Ezri Konsa, Piero Hincapie, Kepa Arrizabalaga, Noni Madueke, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Max Dowman, Ben White.
Suplentes de Leeds: Daniel James, Sean Longstaff, Brenden Aaronson, Lukas Nmecha, Jaka Bijol, Michael Zetterer, Jean Matteo Bahoya, Melvin Bard, Ilia Gruev.
La previa de Arsenal y Leeds: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 08:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Emirates Stadium
- Historial: 113 cruces — Arsenal ganó 49, Leeds ganó 38 y empataron 26
- Último antecedente: 31/01/2026: Leeds 0-4 Arsenal
- Próximo partido de Arsenal: vs. Nottingham Forest, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Leeds: vs. Manchester United, domingo 18 de octubre