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Premier League

Alineaciones de Aston Villa y Brentford por la Premier League: formaciones probables

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Villa Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa vs. Brentford, Premier League
Aston Villa vs. Brentford, Premier League

Se viene Aston Villa vs. Brentford este sábado 10 de octubre en el Villa Park desde las 11:00 hora de Argentina por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Aston Villa y Brentford

Aston Villa:

  • Brian Madjo (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Leon Goretzka (lesión de rodilla)
  • Modou Kéba Cissé (golpe)
  • Pau Francisco Torres (lesión isquiotibial)
  • Marco Bizot (lesión de espalda)
  • Ian Maatsen (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)
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Brentford:

  • Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados)
  • Sepp van den Berg (lesión en la ingle)
  • Joshua Da Silva (golpe)
  • Nathan Collins (lesión en el gemelo)
  • Dango Ouattara (enfermedad)
  • Mathias Jensen (desgarro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Kaye Furo (ausencia)

Cómo llegan Aston Villa y Brentford

Aston Villa viene de ganarle 3-2 a Tottenham y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Brentford viene de ganarle 3-0 a Chelsea y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Aston Villa y Brentford

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matteo Ruggeri, Tyrone Mings, Victor Lindelof, Matty Cash, Johan Manzambi, João Gomes, Boubacar Kamara, Nicolas Jackson, Emiliano Buendia, John McGinn. DT: Unai Emery.

Brentford (4-2-3-1): Caoimhin Kelleher, Keane Lewis-Potter, Kristoffer Ajer, Jannik Schuster, Michael Kayode, Vitaly Janelt, Yehor Yarmoliuk, Mamadou Sangaré, Igor Thiago, Kevin Schade, Jaidon Anthony. DT: Keith Andrews.

Suplentes de Aston Villa: Taylor Harwood-Bellis, Ross Barkley, Alejandro Garnacho, Tammy Abraham, Ibrahim Mbaye, Lamare Bogarde, Aaron Wan-Bissaka, James Wright, George Hemmings.

Suplentes de Brentford: Mikkel Damsgaard, Aaron Hickey, Rico Henry, Callum Wilson, Fábio Carvalho, El Hadji Malick Diouf, Ellery Balcombe, Benjamin Fredrick.

La previa de Aston Villa y Brentford: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Villa Park
  • Historial: 24 cruces — Aston Villa ganó 9, Brentford ganó 7 y empataron 9
  • Último antecedente: 01/02/2026: Aston Villa 0-1 Brentford
  • Próximo partido de Aston Villa: vs. Newcastle, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Brentford: vs. Liverpool, sábado 17 de octubre
Redacción Bolavip
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