Alineaciones de Aston Villa y Man City para el duelo de la jornada 8 de la Premier League

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 08:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Aston Villa viene de ganarle 1-0 a Newcastle y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Man City viene de ganarle 3-2 a Ipswich Town y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Aston Villa y Man City
Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Victor Nilsson Lindeloef, Tyrone Mings, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, João Gomes, John McGinn, Nicolas Jackson, Emiliano Buendía. DT: Unai Emery.
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.
Bajas y ausentes de Aston Villa y Man City
Aston Villa:
- Matteo Ruggeri (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Modou Kéba Cissé (golpe)
- George Hemmings (golpe)
- Aaron Wan-Bissaka (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)
Man City:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Aston Villa y Man City: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 08:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Villa Park
- Historial: 168 cruces — Aston Villa ganó 53, Man City ganó 75 y empataron 40
- Último antecedente: 24/05/2026: Man City 1-2 Aston Villa
- Próximo partido de Aston Villa: vs. Fulham, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Man City: vs. Brighton, sábado 31 de octubre