Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Alineaciones de Chelsea y Bournemouth por la Premier League: formaciones probables

Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Stamford Bridge por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chelsea vs. Bournemouth, Premier League
Chelsea vs. Bournemouth, Premier League

Se viene Chelsea vs. Bournemouth este sábado 10 de octubre en el Estadio Stamford Bridge desde las 11:00 hora de Argentina por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Chelsea y Bournemouth

Chelsea:

  • João Pedro (ausencia)
  • Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Emmanuel Emegha (lesión isquiotibial)
  • Marco Palestra (ausencia)
+ Seguinos en

Bournemouth:

  • Justin Kluivert (desgarro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Amine Adli (lesión en el gemelo)
  • Veljko Milosavljević (golpe)
  • Eli Junior Kroupi (lesión en el pie; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Julian Araujo (lesión en el muslo; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Cómo llegan Chelsea y Bournemouth

Chelsea viene de caer 0-3 ante Brentford y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Bournemouth viene de caer 0-1 ante Liverpool y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chelsea y Bournemouth

Chelsea (3-4-2-1): Emiliano Martinez, Levi Colwill, Maxence Lacroix, Wesley Fofana, Morgan Rogers, Cole Palmer, Pep Chavarría, Moises Caicedo, Reece James, Pedro Neto, Danny Welbeck. DT: Xabi Alonso.

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic, Adrien Truffert, António Silva, James Hill, Adam Smith, Ryan Christie, Tyler Adams, Lewis Cook, Evanilson, Marcus Tavernier, Rayan. DT: Marco Rose.

Suplentes de Chelsea: Jamie Gittens, Jorrel Hato, Malo Gusto, Mahdi Nicoll-Jazuli, Josh-Ko Acheampong, Estêvão, Roméo Lavia, Geovany Quenda.

Suplentes de Bournemouth: Alex Scott, Julio Soler, David Brooks, Ben Gannon-Doak, Bafodé Diakité, Michele Di Gregorio, Juanlu Juanlu, Alex Toth, Daniel Jebbison.

La previa de Chelsea y Bournemouth: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Stamford Bridge
  • Historial: 21 cruces — Chelsea ganó 12, Bournemouth ganó 4 y empataron 5
  • Último antecedente: 30/12/2025: Chelsea 2-2 Bournemouth
  • Próximo partido de Chelsea: vs. Everton, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Bournemouth: vs. Sunderland, domingo 18 de octubre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones