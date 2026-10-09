Alineaciones de Chelsea y Bournemouth por la Premier League: formaciones probables

Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Stamford Bridge por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Chelsea vs. Bournemouth este sábado 10 de octubre en el Estadio Stamford Bridge desde las 11:00 hora de Argentina por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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