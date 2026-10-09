Arsenal vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Después de la cachetada que le dio Brighton, el Arsenal quiere reaccionar rápido y el sábado 10 de octubre tiene la chance de hacerlo en el Emirates Stadium, ante un Leeds que no se guarda nada en Premier League.

Son solo cinco fechas del campeonato, pero el partido pinta como un termómetro importante: el Arsenal necesita cortar una mala racha para no perderle pisada a los de arriba, mientras que el Leeds puede meterse en zona europea si saca algo del Emirates.

Horario del partido

Argentina: 08:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega golpeado. Venía de dos triunfos consecutivos, ante Sunderland y Chelsea, pero la visita a Brighton terminó en un 3-0 que encendió alguna alarma. Aun así, el equipo es segundo con 12 puntos en cinco presentaciones, a tiro de la cima, y el partido ante Leeds aparece como la oportunidad perfecta para reordenarse de local.

El Leeds, por su parte, no pierde desde hace tres fechas y viene de un 0-0 frente a Crystal Palace que no le vino nada mal para seguir sumando. Antes había goleado 4-1 a Newcastle y empatado con Brighton, así que llega con la confianza de quien no conoce la derrota en lo que va del mes. Quinto con 9 puntos, el objetivo pasa por seguir cerca de los puestos de arriba y un resultado positivo en Londres sería un golpe de autoridad.

Publicidad

El historial entre Arsenal y Leeds

El historial es claramente favorable para el Arsenal, que ganó 49 de los 113 cruces frente a 38 del Leeds, con 26 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, 186 contra 145. En los enfrentamientos más recientes el dominio es todavía más marcado: el Arsenal se quedó con los últimos dos duelos, incluido un contundente 5-0 en 2025 y un 4-0 en la visita a Leeds a comienzos de este año.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/01/2026 Leeds vs. Arsenal 0-4 Premier League 23/08/2025 Arsenal vs. Leeds 5-0 Premier League 01/04/2023 Arsenal vs. Leeds 4-1 Premier League 16/10/2022 Leeds vs. Arsenal 0-1 Premier League 08/05/2022 Arsenal vs. Leeds 2-1 Premier League 18/12/2021 Leeds vs. Arsenal 1-4 Premier League 26/10/2021 Arsenal vs. Leeds 2-0 League Cup 14/02/2021 Arsenal vs. Leeds 4-2 Premier League 22/11/2020 Leeds vs. Arsenal 0-0 Premier League 06/01/2020 Arsenal vs. Leeds 1-0 FA Cup

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis