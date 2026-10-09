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Aston Villa vs. Brentford: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 6 de la Premier League

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa vs. Brentford, Premier League
Aston Villa vs. Brentford, Premier League

El sábado 10 de octubre el Villa Park recibe un partido con contrastes marcados: un Aston Villa que no logra despegar en la tabla y un Brentford que viene de meterle tres a Chelsea.

Para el local ya empieza a urgir sumar de manera sostenida antes de que la zona baja se le pegue más. Brentford, en cambio, llega con la chance de meterse entre los puestos de arriba si consigue otro resultado positivo fuera de casa.

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Horario del partido

  • Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Aston Villa viene de una victoria ajustada 3-2 ante Tottenham que le cortó una mala racha, pero antes había perdido en casa frente a Nottingham Forest y empatado sin goles con Hull. Con apenas 4 puntos en cinco fechas y en el puesto 16, el equipo de Birmingham necesita un triunfo que le cambie el semblante en esta Premier League.

Brentford atraviesa un presente bien distinto. Después de golear 3-0 a Chelsea como local, llega entonado pese a los empates previos ante Bournemouth y Sunderland. Son 9 puntos y el cuarto puesto, una posición que lo ilusiona con pelear arriba si mantiene este nivel de visitante.

El historial entre Aston Villa y Brentford

El historial entre ambos está parejo: de 24 enfrentamientos, Aston Villa ganó 9, Brentford 7 y hubo 9 empates, con una diferencia de goles favorable al local histórico, 44 contra 31. En los cruces más recientes la paridad se nota todavía más: desde 2023 se repartieron triunfos y empates sin que ninguno logre una racha clara sobre el otro.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/02/2026Aston Villa vs. Brentford0-1Premier League
16/09/2025Brentford vs. Aston Villa1-1League Cup
23/08/2025Brentford vs. Aston Villa1-0Premier League
08/03/2025Brentford vs. Aston Villa0-1Premier League
04/12/2024Aston Villa vs. Brentford3-1Premier League
06/04/2024Aston Villa vs. Brentford3-3Premier League
17/12/2023Brentford vs. Aston Villa1-2Premier League
30/07/2023Aston Villa vs. Brentford3-3Premier League Summer Series
22/04/2023Brentford vs. Aston Villa1-1Premier League
23/10/2022Aston Villa vs. Brentford4-0Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs
  • Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Aston Villa suma 4 puntos en el torneo.
  • Brentford suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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