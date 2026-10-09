Aston Villa vs. Brentford: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 6 de la Premier League

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre el Villa Park recibe un partido con contrastes marcados: un Aston Villa que no logra despegar en la tabla y un Brentford que viene de meterle tres a Chelsea.

Para el local ya empieza a urgir sumar de manera sostenida antes de que la zona baja se le pegue más. Brentford, en cambio, llega con la chance de meterse entre los puestos de arriba si consigue otro resultado positivo fuera de casa.

Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Aston Villa viene de una victoria ajustada 3-2 ante Tottenham que le cortó una mala racha, pero antes había perdido en casa frente a Nottingham Forest y empatado sin goles con Hull. Con apenas 4 puntos en cinco fechas y en el puesto 16, el equipo de Birmingham necesita un triunfo que le cambie el semblante en esta Premier League.

Brentford atraviesa un presente bien distinto. Después de golear 3-0 a Chelsea como local, llega entonado pese a los empates previos ante Bournemouth y Sunderland. Son 9 puntos y el cuarto puesto, una posición que lo ilusiona con pelear arriba si mantiene este nivel de visitante.

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El historial entre Aston Villa y Brentford

El historial entre ambos está parejo: de 24 enfrentamientos, Aston Villa ganó 9, Brentford 7 y hubo 9 empates, con una diferencia de goles favorable al local histórico, 44 contra 31. En los cruces más recientes la paridad se nota todavía más: desde 2023 se repartieron triunfos y empates sin que ninguno logre una racha clara sobre el otro.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2026 Aston Villa vs. Brentford 0-1 Premier League 16/09/2025 Brentford vs. Aston Villa 1-1 League Cup 23/08/2025 Brentford vs. Aston Villa 1-0 Premier League 08/03/2025 Brentford vs. Aston Villa 0-1 Premier League 04/12/2024 Aston Villa vs. Brentford 3-1 Premier League 06/04/2024 Aston Villa vs. Brentford 3-3 Premier League 17/12/2023 Brentford vs. Aston Villa 1-2 Premier League 30/07/2023 Aston Villa vs. Brentford 3-3 Premier League Summer Series 22/04/2023 Brentford vs. Aston Villa 1-1 Premier League 23/10/2022 Aston Villa vs. Brentford 4-0 Premier League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis